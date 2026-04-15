Kuzenini taciz ettiği iddiasıyla cinayet işleyen sanık: Onu görünce kendimi kaybettim

#Konya#Mahkeme#Polis
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2026 07:00

Konya’da Serdar Bayar (18) 23 Ekim 2025’te saat 01.00 sıralarında, R.N.K.’yi (16) taciz ettiği iddiasıyla polis merkezine götürüldü.

Durumu öğrenen R.N.K.’nin amcası Seyfettin Koçak ve oğlu Enes Koçak (22), polis merkezine gitti. Enes Koçak, polis merkezinde karşılaştığı Serdar Bayar’ı 7’si öldürücü 8 bıçak darbesiyle sırtından yaraladı. Serdar Bayar, hastanede hayatını kaybetti. Enes Koçak, babası Seyfettin Koçak ve olayla bağlantılı olduğu öne sürülen kardeşi Mahmud Sami Koçak polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Enes Koçak ve babası Seyfettin Koçak tutuklandı, Mahmud Sami Koçak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözden KaçmasınGülistan Doku soruşturması 6 yıl sonra raftan indi... Gizli tanık ifade verdi, arama çalışmaları başladıGülistan Doku soruşturması 6 yıl sonra raftan indi... Gizli tanık ifade verdi, arama çalışmaları başladıHaberi görüntüle

DAVA SÜRECİ BAŞLADI

Tutuklanan Enes Koçak, babası Seyfettin Koçak ve tutuksuz kardeşi Mahmud Sami Koçak’ın Konya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Olay günü de babası Seyfettin Koçak ile ifade vermeye gittiklerini belirten Enes Koçak, “Ben içeri girince Serdar’ı gördüm. Görünce yaptıkları aklıma geldi ve dayanamadım. Bıçağı kaç kez bıçak salladığımı hatırlamıyorum, kendimi kaybetmiştim. Bıçağı ne olur, ne olmaz diye taşıyordum. Pişmanım, öldürme gibi bir niyetim yoktu” dedi.

Gözden KaçmasınSiverekte lise önünde silah sesleri: Yaralılar var Vali: Saldırgan hayatına son verdi | Görüntüler ortaya çıktı: Hazır olun diye mesaj atmışSiverek'te lise önünde silah sesleri: Yaralılar var! Vali: Saldırgan hayatına son verdi | Görüntüler ortaya çıktı: 'Hazır olun' diye mesaj atmış Haberi görüntüle

Mahkeme heyeti, tanıkların da dinlenilmesinin ardından duruşmayı erteledi.

Ailenin avukatı Mehmet Fatih Soylu, baba Seyfettin Koçak’ın bıçağı oğluna verdiğini ve suçu tasarlayarak işlediklerini iddia etti. 

#Konya#Mahkeme#Polis

