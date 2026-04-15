Kuzenini taciz ettiği iddiasıyla cinayet işleyen sanık: Onu görünce kendimi kaybettim

Durumu öğrenen R.N.K.’nin amcası Seyfettin Koçak ve oğlu Enes Koçak (22), polis merkezine gitti. Enes Koçak, polis merkezinde karşılaştığı Serdar Bayar’ı 7’si öldürücü 8 bıçak darbesiyle sırtından yaraladı. Serdar Bayar, hastanede hayatını kaybetti. Enes Koçak, babası Seyfettin Koçak ve olayla bağlantılı olduğu öne sürülen kardeşi Mahmud Sami Koçak polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Enes Koçak ve babası Seyfettin Koçak tutuklandı, Mahmud Sami Koçak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DAVA SÜRECİ BAŞLADI

Tutuklanan Enes Koçak, babası Seyfettin Koçak ve tutuksuz kardeşi Mahmud Sami Koçak’ın Konya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Olay günü de babası Seyfettin Koçak ile ifade vermeye gittiklerini belirten Enes Koçak, “Ben içeri girince Serdar’ı gördüm. Görünce yaptıkları aklıma geldi ve dayanamadım. Bıçağı kaç kez bıçak salladığımı hatırlamıyorum, kendimi kaybetmiştim. Bıçağı ne olur, ne olmaz diye taşıyordum. Pişmanım, öldürme gibi bir niyetim yoktu” dedi.

Mahkeme heyeti, tanıkların da dinlenilmesinin ardından duruşmayı erteledi.

Ailenin avukatı Mehmet Fatih Soylu, baba Seyfettin Koçak’ın bıçağı oğluna verdiğini ve suçu tasarlayarak işlediklerini iddia etti.