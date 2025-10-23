Kuzenini taciz etmekle suçladığı kişiyi karakolda öldürdü

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2025 11:58

Konya’da Enes K. (22), kuzenini taciz ettiğini gerekçesiyle gözaltına alınan Serdar B.’yi (18), polis merkezinde bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 01.00 sıralarında Meram ilçesi Lalebahçe Polis Merkezi'nde meydana geldi. Serdar B., R.N.K.'yi (16) taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Durumu öğrenen R.N.K.'nin amcası Seyfettin K. ve oğlu Enes K., polis merkezine gitti. Enes K., polis merkezinde karşılaştığı gözaltına alınan Serdar B.'yi sırtından bıçakla yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Serdar B., çağrılan ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serdar B., doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Enes K. ve babası Seyfettin K. de gözaltına alındı. 

Olayla ilgili inceleme sürüyor. 

