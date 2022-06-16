Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kuzenini sokakta öldürmüştü... Saklandığı evde yakalandı

#Cinayet#Kuzen#Niğde
Kuzenini sokakta öldürmüştü... Saklandığı evde yakalandı

Niğde'de sokak ortasında tartıştığı Battal Kılınç'ı (26) pompalı tüfekle öldüren teyzesinin oğlu Mustafa B., saklandığı evde yakalandı.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde İlhanlı Mahallesi 99 Sokak'ta meydana geldi. Mustafa B., evinin önüne gittiği teyzesinin oğlu 1 çocuk babası Battal Kılınç ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa B., pompalı tüfekle ateş açtı. Kılınç, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, Mustafa B. ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kılınç, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kılınç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kuzenini sokakta öldürmüştü... Saklandığı evde yakalandı



Kılınç'ı öldürdükten sonra kaçan şüpheli Mustafa B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, Kemerhisar beldesine gittiğini belirlediği şüpheliyi, saklandığı evde yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinayet#Kuzen#Niğde

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | ‘Dün gece horladım mı’

BİR SORUDAN FAZLASI | ‘Dün gece horladım mı?’

#Birsorudanfazlasi
O tepede iki güneş var Stephen Hawkingin en büyük hayaliydi... Sonsuz enerji mümkün mü

O tepede iki güneş var! Stephen Hawking'in en büyük hayaliydi... Sonsuz enerji mümkün mü?

#Nükleer Füzyon
Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor

Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | ‘Dün gece horladım mı’

BİR SORUDAN FAZLASI | ‘Dün gece horladım mı?’

#Birsorudanfazlasi
O tepede iki güneş var Stephen Hawkingin en büyük hayaliydi... Sonsuz enerji mümkün mü

O tepede iki güneş var! Stephen Hawking'in en büyük hayaliydi... Sonsuz enerji mümkün mü?

#Nükleer Füzyon
Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor

Etkisi azalabilir veya artabilir... Hangi besinler hangi ilaçlarla etkileşime giriyor?

#Sağlık