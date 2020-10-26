Kuzenini önce bıçakladı ve vurdu sonra da duş aldı

Olay, İzmir'in Konak ilçesinde gece saat 01.00 sıralarında, Mehtap Mahallesi 3546 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Muammer E., aralarında husumet bulunan kuzeni Mesut E. ile konuşmak için evine gitti. İkili arasında bilinmeyen nedenle evde başlayan tartışma, sokakta devam etti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mesut E., Muammer E.'yi kalçasından bıçakladı. Yaralanan Muammer E., olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada Mesut E., bu kez de pompalı tüfek ile ateş açtı. Eline saçmaların isabet ettiği Muammer E., kanlar içinde yere yığıldı. Mesut E. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı Muammer E.'yi ambülans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Muammer E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÜZERİNE KANLAR SIÇRAYINCA EVDE YIKANMIŞ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmada, Muammer E.'yi hem bıçaklayıp hem de pompalı tüfekle vurarak yaralayan kişinin, kuzeni Mesut E. olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine Mesut E.'nin adresine giden ekipler, evden çıktığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan Mesut E.'nin, olayda yüzüne ve üzerine kanlar sıçradığı için eve giderek, banyo yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.