Kuzen dehşeti... Sultan 4, katili 14 yaşında

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KAHRAMANMARAŞ’taki kırsal Elmalar Mahallesi’nde önceki gün, ortadan kaybolan 4 yaşındaki kızları Sultan Akgül’e ulaşamayan ailesi, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, Sultan için arama çalışması başlattı. Evlerinin yanındaki samanlıkta minik Sultan’ın boğazı kesilmiş haldeki cansız bedeni bulundu.

Acı haberle Sultan’ın yakınları sinir krizi geçirdi, gözyaşlarına boğuldu. Ekipler, yaptıkları araştırmada Sultan Akgül’ün amcasının 14 yaşındaki oğlu A.A.’nın ayakkabılarında kan lekeleri tespit etti. Gözaltına alınan A.A., suçunu itiraf ederken, olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi. Sorgusunda kuzenini kendisine taş attığı için öldürdüğünü öne sürdüğü öğrenilen A.A., tutuklandı.