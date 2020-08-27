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Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 27.08.2020 - 16:33 | Son Güncelleme:

Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

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Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı
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DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarılıp, sahibine teslim edildi.

Tavas ilçesi Ulukent Mahallesi'nde, keçisinin su kuyusuna düştüğünü gören Bayram Babuçcu, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Halatla içinde yaklaşık 2 metre su bulunan kuyuya inen itfaiye personeli, keçiyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen keçi, sahibine teslim edildi. Babuçcu, keçisini kurtaran itfaiyecilere teşekkür etti.

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