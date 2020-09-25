Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana),(DHA)
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Kuyuya düşen ineği CANKUR kurtardı
ADANA’nın Kozan ilçesinde 8 metrelik su kuyusuna düşen inek, CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı Oruçlu Mahallesi’nde çiftçi Rasim Öztürk’e ait inek, üzeri açık olan 8 metrelik su kuyusuna düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese CANKUR ekibi sevk edildi. Ekipler, Kozan Belediyesi’ne ait iş makinesinin de desteğiyle ineği halatlara bağlayarak düştüğü yerden kurtardı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen inek sahibine teslim edildi.
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