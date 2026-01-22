×
Kuyumcuyu soyup metrobüsle kaçan şahıs tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 12:36

Bahçelievler'de selam vererek girdiği kuyumcuda soygun yapan şüpheli olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Şüphelinin gasbettiği altınlar ev ve iş yerinde yapılan aramada ele geçirildi. Maddi durumu kötü olduğu için soygun yaptığını söyleyen şüphelinin olaydan sonra metrobüsle kaçtığı tespit edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde 15 Ocak saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda yüzündeki cerrahi maskeyle bir kuyumcuya selam vererek giren şüpheli, kasada bulunan kişiden vitrindeki altınları çantaya doldurmasını istedi. Silah tehdidi ile bilezikleri çantaya doldurtan şüpheli yaya olarak olay yerinden ayrıldı.

YÜZLERCE SAAT GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis olay yeri ve çevresindeki kameraları incelemeye aldı. Yüzlerce saat görüntü incelemesi sırasında şüphelinin bir süre yolda sakince yürüdükten sonra metrobüse bindiği belirlendi. Güvenlik kamera görüntüleri incelenerek sürdürülen takip sonucunda şüphelinin Esenyurt'ta oturduğu ev tespit edildi. Eve yapılan baskında şüpheli Hüseyin A. (49) gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve çalıştığı tekstil firmasında yapılan aramada olayda kullandığı silah ve gasbettiği altın ziynet eşyaları bulundu.

TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliğinde işlemleri yapılan Hüseyin A.'nın mali durumu kötü olduğu için soygun yaptığını söylediği öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

