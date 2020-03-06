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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 06.03.2020 - 10:31,Son Güncelleme:/

Kuyumcuya sahte altın bilezik satmaya çalışırken yakalandı

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Kuyumcuya sahte altın bilezik satmaya çalışırken yakalandı
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ANTALYA'da, kuyumculara sahte altın bilezik satmaya çalışan Hüseyin A. (50), polis ekiplerince suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Hüseyin A.'nın, aynı suçtan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, önceki gün, Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan güven timlerinin yanına gelen kuyumcu, kendilerine sahte altın satmak isteyen kişi olduğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen güven timleri, Hüseyin A.'yı dükkanda kuyumcuya sahte altın bilezik satmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan Hüseyin A.'nın üzerinde yapılan aramada, 7 sahte altın bilezik ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Hüseyin A.'nın, aynı suçtan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı.

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