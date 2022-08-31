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Kuyumcuya gasp

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kuyumcu#Gasp
Kuyumcuya gasp
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 07:00

Kuyumcu Yaşar Güngör’e bibergazı sıktıktan sonra elektroşok cihazı ve silah kabzasıyla saldıran 2 gaspçı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

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İstanbul’un Kâğıthane ilçesi, Talatpaşa Caddesi’nde Yaşar Güngör’ün sahibi olduğu kuyumcu dükkânına önceki gün saat 15.30 sıralarında biri kadın 2 kişi geldi. Kadın kapıda beklerken erkek, elindeki bibergazını Yaşar Güngör’ün yüzüne sıktı. Daha sonra da silah kabzasıyla Güngör’e vurmaya başladı. Güngör, bibergazı ve aldığı darbelerin etkisiyle yere yığılırken, gaspçılar alabildikleri kadar altınlarla birlikte kaçmak istedi. Yaşar Güngör’ün gasp edildiğini gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar hemen yardıma koştu.

LİNÇ EDİLİYORLARDI

Vatandaşlar, yakaladıkları 2 gaspçıyı darp etmeye başladı. Gaspçılar, olay yerine gelen polisler tarafından linç edilmekten son anda kurtarıldı. Yapılan üst aramasında 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bibergazı ve 1 adet elektroşok cihazı ele geçti. Para ve altınların bulunduğu çantaya da el koyuldu. Aldığı darbeler nedeniyle kanlar içinde kalan kuyumcu Yaşar Güngör de hastaneye götürüldü. İsimlerinin Rıza Ö. ve Hatice D. olduğu belirlenen 2 gaspçı Emniyet’te sorguya alındı.

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ADLİYEYE SEVK

Burnu kırılan ve aldığı darbelerle başında yarıklar oluşan kuyumcu Yaşar Güngör de hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Güngör, taburcu edildikten sonra evinde istirahate çekildi. Gaspçılar Rıza Ö. ve Hatice D. ise adliyeye sevk edildi.

 

‘O AN TORUNLARIMI DÜŞÜNDÜM’

Yaşadıklarını anlatan kuyumcu Yaşar Güngör, “Yüzüme bibergazı sıktıktan sonra elektroşok cihazıyla saldırdı. Daha sonra tabanca kabzasıyla başıma vurmaya başladı. Direnmeye çalıştım. O an torunlarımı düşündüm, canım pahasına boğuştum” dedi.

 

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#İstanbul#Kuyumcu#Gasp

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