Kuyumcunun gasp oyunu

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İstanbul Küçükçekmece’de Uğur Şabanoğulları, (31) Kanarya Mahallesi’nde kuyumcu dükkânı işletiyordu. 24 Aralık 2021 günü polisi arayarak gaspa uğradığını, gaspçının altınları alarak kaçtığını ihbar etti. İhbar üzerine Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri kısa sürede kuyumcuya gitti. Şabanoğulları, müşteki olarak verdiği ifadede, “Sabah 08.30 gibi dükkânımı açtım. İçeri girince kepengi diz boyuma kadar geri indirdim. Kepengi indirdiğim sırada içeri maskeli bir kişi girdi. Elindeki siyah bir poşet içerisinde bana bir cisim göstererek beni arka taraftaki kasaya götürdü. Kasadaki altınları alarak kaçtı” dedi.

Ekipler, hemen güvenlik kamera görüntülerini alarak incelemeye aldı. Görüntülerde, içeri giren gaspçı, kuyumcuya bir tekme vuruyor ve kasanın bulunduğu dükkânın arka tarafına götürüyordu. Görüntüleri izleyen tecrübeli polislerin ilk dikkatini çeken şey kuyumcunun soygun sırasındaki çok sakin tavırları oldu. Gaspçının tavırları da alışıldık gaspçı tavırları değildi.

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'PLANI BİRLİKTE YAPTIK'

Polisin dikkatini çeken başka bir konu ise çalınan altınların çoğunun emanet bırakılan altınlar olmasıydı. Bu ayrıntıların altını çizerek not eden polisler, gaspçıya yöneldi. Kamera görüntülerinden kimliği belirlenen Halil Alpsoy (28) düzenlenen operasyonla önceki gün yakalandı. Polisin, görüntülerde gerçekçi olmayan tavırlardan yola çıkarak başladığı sorguda Alpsoy her şeyi itiraf etti. Halil Alpsoy ifadesinde, “Uğur Şabanoğulları, soygun için beni kiraladı. Planı birlikte yaptık. Bana bu iş karşılığında 40 bin lira vereceğini söyledi ama onu da vermedi” dedi. Kiralık gaspçının itirafları üzerine kuyumcu Şabanoğulları da gözaltına alındı. Şabanoğulları’nın erittiği altınları satarak borçlarını ödediği ortaya çıktı. Emniyet’teki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Şabanoğulları ve Alpsoy tutuklanarak cezaevine gönderildi.