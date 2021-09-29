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Kuyumcunun emanet altınlarla kaçtığı iddiası! Dükkan önünde toplandılar

#ANKARA#Kuyumcu#Dolandırıcılık
Kuyumcunun emanet altınlarla kaçtığı iddiası Dükkan önünde toplandılar

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kuyumcu İ.S. ve ortağı H.B.'nin, müşterilerin emanet ettiği altınlarla kayıplara karıştığı iddia edildi. İş yeri önünde toplananlar, kuyumcuya tepki gösterirken, polis de olayla ilgili inceleme başlattı.

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Vuslat AY- Celal ATALAY/ ANKARA, (DHA)- Ayvalı Mahallesi'nde kuyumculuk yapan İ.S. ve H.B., iddiaya göre, pazartesi günü ortak işlettikleri dükkanı kapatıp, müşterilerinin emanet olarak bıraktığı para ve altınlarla kayıplara karıştı. Bunun üzerine altınların sahipleri, polise şikayette bulundu. Mağdur olduklarını öne sürenler, bugün de kepenkleri kapalı olan kuyumcu dükkanı önünde toplanarak, tepkilerini gösterdi.

Polis ekipleri, 20 milyon TL'lik altın ile kayıplara karıştığı iddia edilen şüphelilerden İ.S.'nin ağabeyi ile birlikte dükkana girip, inceleme yaptı. İş yerindeki evraka el koyuldu.

Kuyumcunun emanet altınlarla kaçtığı iddiası Dükkan önünde toplandılar

"NEDEN BÖYLE OLDU, ANLAYAMADIM"

Şengül Bozkurt, "Geçen hafta çarşamba günü bir çeyrek almaya geldim. Bana '2 gün sonra gel al' deyip elime kağıt verdi. Dün geldim, kapatmış, gitmiş. Yıllarca alışveriş yaptığımız insanlardı. Bilezik alıyorduk, alışveriş yapıyorduk; ama böyle olacağını bilemedik. Daha önce altın bilezik vermiştim. 6-7 ay kaldı. Tekrar almıştım. Böyle değillerdi. Neden böyle oldu, anlayamadım" dedi.

Kuyumcunun emanet altınlarla kaçtığı iddiası Dükkan önünde toplandılar

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#ANKARA#Kuyumcu#Dolandırıcılık