×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kuyumcuları bile kandırdılar, sahte altından 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Mardin'de Sahte Altın#Kuyumcu Dolandırıcılığı#Sahte Altın Satışı
Kuyumcuları bile kandırdılar, sahte altından 2 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 16:02

Mardin'de kuyumculara sahte altın sattığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların kaldıkları otel odası ve araçlarında çok sayıda altın ve yüksek miktarda para ele geçirildi. 

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Nusaybin ilçesinde iki kuyumcunun sahte altına ilişkin ihbarda bulunması üzerine çalışma başlattı.  Yapılan incelemede 1'i kadın 2 şüphelinin, Midyat ilçesinde bir otelde konakladıkları tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 2 şüpheli yakalandı.

Kuyumcuları bile kandırdılar, sahte altından 2 şüpheli yakalandı

ONLARCA ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların kaldıkları otel odası ve araçlarında yapılan aramada, 368 bin 940 lira, 800 dolar, 6 gram altın, 4 altın görünümlü metal, taşlı beyaz renkli kolye ve 69 altın görünümlü küpe ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mardin'de Sahte Altın#Kuyumcu Dolandırıcılığı#Sahte Altın Satışı

BAKMADAN GEÇME!