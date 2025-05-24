Kuyumcuları bile kandırdılar, sahte altından 2 şüpheli yakalandı

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Nusaybin ilçesinde iki kuyumcunun sahte altına ilişkin ihbarda bulunması üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede 1'i kadın 2 şüphelinin, Midyat ilçesinde bir otelde konakladıkları tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 2 şüpheli yakalandı.

ONLARCA ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların kaldıkları otel odası ve araçlarında yapılan aramada, 368 bin 940 lira, 800 dolar, 6 gram altın, 4 altın görünümlü metal, taşlı beyaz renkli kolye ve 69 altın görünümlü küpe ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.