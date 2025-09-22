Kuyumcularda sahte altın bozduran 4 şüpheli yakalandı

Haberin Devamı

İl Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuyumculara sahte altın satıldığı ihbarı sonrası çalışma başlattı. Çalışma ile kuyumculara sahte altın bozduran şüpheliler tespit edildi.

Şüpheliler S.T., Z.K., C.T.U. ve Ö.K. eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 34 sahte altın zincir, 5 cep telefonu ve 47 bin 735 Türk lirası para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.