Kuyumculara sahte altın satan 3 kişi yakalandı

Karabük Emniyet Müdürlüğü, Karabük merkez ve Yenice ilçesinde kuyumculara sahte altın satılmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Karabük’te düzenlenen operasyonda Ş.D. yakalanırken, devam eden operasyon kapsamında M.A. ve G.T., Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yakalandı. M.A. ve G.T.'nin bulunduğu araçta yapılan aramada 33 bin 100 TL ve sahte olduğu değerlendirilen 19 altın bilezik ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.