Kuyumculara sahte altın satan 2 kişi yakalandı

İstanbul’dan Bolu’ya gelen Z.K. ve F.Y., kentte 3 kuyumcuya girerek sahte altınları bozdurdu. Altınların sahte olduğunu fark eden kuyumcular, polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 37 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri Ankara’nın Kahramankazan ilçesi yolunda yakaladı. Z.K. ve F.Y.nin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada, 40 bin TL para ve altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.