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Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 04.01.2021 - 15:35 | Son Güncelleme:

Kuyumculara dadanan hırsız elindeki dövmeden yakalandı

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Kuyumculara dadanan hırsız elindeki dövmeden yakalandı
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İSTANBUL'da kuyumculardan el çabukluğu ile altın ziynet eşyaları çalan şüpheli yakalandı. Elindeki dövmeden tespit edilerek yakalanan şüpheli, kuyumculardan yaptığı hırsızlıklar anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kuyumculara dadanan hırsız elindeki dövmeden yakalandı
Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin içinde bulunan kuyumcuya müşteri gibi giren hırsız el çabukluğu ile 7 gram ağırlığında iki küpe çaldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan araştırmalar sonucu el çabukluğu ile kuyumcudan altın çalan ve elindeki dövmesi bulunan şüpheli Samet A. (24) Esenyurt'taki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan hırsızın benzer yöntemle Sarıyer ve Esenyurt ilçelerinde de kuyumculardan hırsızlık yaptığı belirlendi. Emniyete götürülen şüpheli, bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşanan hırsızlık olayları saniye saniye kuyumcularda bulunan güvenlik kameralarına  yansıdı. Görüntülerde müşteri gibi davranan hırsız, ziynet eşyalarına bakıyor. Bu sırada görevlilerin dalgınlığından yararlanan hırsız el çabukluğu ile altın çalıyor.
Kuyumculara dadanan hırsız elindeki dövmeden yakalandı

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