Kuyumcukent'te büyük dolandırıcılık operasyonu: 64 kilo altın toplayıp eritmişler

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bahçelievler’de bulunan Kuyumcukent’te faaliyet gösteren 16 ayrı firmanın şikayeti üzerine çalışma başlatıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, O.K. ve H.K. öncülüğündeki grubun, üçüncü kişiler üzerine kurdukları iş yerlerini aracı olarak kullandıkları belirlendi.

PİYASADAN 64 KİLOGRAM ALTIN TOPLAMIŞLAR

Şüphelilerin, bilezik, kolye, alyans ve benzer ziynet eşyalarını Anadolu’da satacaklarını söyleyerek topladıkları, ancak ürünleri aldıkları şekliyle satmadan, kendi atölyelerinde eriterek saf altına dönüştürdükleri tespit edildi. Şüphelilerin, aldıkları malzemeler karşılığında kısmi ödemeler yaptığı, ardından yeni malzemeler alarak borçlandığı, mal sahiplerine iflas ettiklerini söyleyerek ödeme yapmadıkları ve toplam 64 kilogram altın toplayarak mağduriyete neden oldukları belirlendi.

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33 KİŞİ YAKALANDI; 2 KİŞİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında 'Örgüt kurmak ve yönetmek', 'Örgüte üye olmak', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan elde edilen gelirleri aklama' suçlarından 35 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi. Şüphelilere yönelik İstanbul merkezli Ankara ve Kocaeli’ de 45 ev ve 3 iş yerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin banka ve elektronik para hesaplarıyla tüm hak ve alacaklarına, 18 taşıta ve 13 taşınmaza 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan el konmasına karar verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalandı; 2 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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