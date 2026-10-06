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Kuyumcukent'te büyük dolandırıcılık operasyonu: 64 kilo altın toplayıp eritmişler

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Kuyumcukentte büyük dolandırıcılık operasyonu: 64 kilo altın toplayıp eritmişler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 12:40

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Kuyumcukent'te 16 firmanın şikayeti üzerine piyasadan topladıkları 64 kilogram altını eritip kaçtıkları belirlenen şüphelilere yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalandı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bahçelievler’de bulunan Kuyumcukent’te faaliyet gösteren 16 ayrı firmanın şikayeti üzerine çalışma başlatıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, O.K. ve H.K. öncülüğündeki grubun, üçüncü kişiler üzerine kurdukları iş yerlerini aracı olarak kullandıkları belirlendi.

Kuyumcukentte büyük dolandırıcılık operasyonu: 64 kilo altın toplayıp eritmişler

PİYASADAN 64 KİLOGRAM ALTIN TOPLAMIŞLAR

Şüphelilerin, bilezik, kolye, alyans ve benzer ziynet eşyalarını Anadolu’da satacaklarını söyleyerek topladıkları, ancak ürünleri aldıkları şekliyle satmadan, kendi atölyelerinde eriterek saf altına dönüştürdükleri tespit edildi. Şüphelilerin, aldıkları malzemeler karşılığında kısmi ödemeler yaptığı, ardından yeni malzemeler alarak borçlandığı, mal sahiplerine iflas ettiklerini söyleyerek ödeme yapmadıkları ve toplam 64 kilogram altın toplayarak mağduriyete neden oldukları belirlendi.

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Kuyumcukentte büyük dolandırıcılık operasyonu: 64 kilo altın toplayıp eritmişler

33 KİŞİ YAKALANDI; 2 KİŞİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında 'Örgüt kurmak ve yönetmek', 'Örgüte üye olmak', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan elde edilen gelirleri aklama' suçlarından 35 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi. Şüphelilere yönelik İstanbul merkezli Ankara ve Kocaeli’ de 45 ev ve 3 iş yerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin banka ve elektronik para hesaplarıyla tüm hak ve alacaklarına, 18 taşıta ve 13 taşınmaza 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan el konmasına karar verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalandı; 2 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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