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Kuyumcukent'e altın almaya geldi soyuldu! O anlar kameralara yansıdı

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#Yenibosna#Güvenlik Kamerası Görüntüleri#Altın
Kuyumcukente altın almaya geldi soyuldu O anlar kameralara yansıdı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 13:26

Yenibosna'da altın almak için Kuyumcukent'e gelen H.A.'nın içinde 1 milyon 400 bin lira bulunan çantasının gasp edilmesiyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin olaydan sonra kaçtıkları anları gösteren güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Bahçelievler, Yenibosna Mahallesi, 29 Ekim Caddesi ile Değirmendere Caddesi'nin kesiştiği kavşakta 31 Mayıs saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda mağdur H.A.'nın (66) elinde bulunan ve içinde 1 milyon 400 bin lira bulunan çanta motosikletli iki kişi tarafından gasbedildi. Silah tehdidi ile gerçekleşen olayın ardından şüpheliler kaçtı. Polise başvuran mağdur H.A. kuyumculuk yaptığını ve altın almak için Kuyumcukent'e geldiği sırada olayın gerçekleştiğini söyledi.

Kuyumcukente altın almaya geldi soyuldu O anlar kameralara yansıdı

Gasp Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada, şüphelilerin olaydan sonra motosikletle kaçtıkları anların güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, şüphelilerin bir süre sonra aracı bıraktıkları ve yaya olarak kaçmaya devam ettikleri görüldü.
Kuyumcukente altın almaya geldi soyuldu O anlar kameralara yansıdı
Yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsü incelenerek şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler H.Ç. (21), B.B. (23), D.G. (51) ve C.G.'yi (28) gözaltına aldı. Şüphelilerden H.Ç.'nin daha önceden 5, B.B.'nin de 8 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerle birlikte 47 bin lira para ele geçirildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Yenibosna#Güvenlik Kamerası Görüntüleri#Altın

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