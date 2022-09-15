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Kuyumcudan hırsızlık yapmak istediler, polisi görünce böyle kaçtılar

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#İstanbul#Fatih#Kuyumcu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 09:40

İstanbul Fatih'te kuyumcuya giren 4 hırsız, caddede devriye gezen polis otosunun tepe ışıklarını fark edince hiçbir şey çalamadan kaçtı. Hırsızların kuyumcuya girişleri ve polis aracının ışıklarını görüp panikle kaçışları güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.

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Yeniçeriler Caddesi'nde 9 Eylül Cuma günü saat 04.20 sıralarında kuyumcuyu soymak için araçlarıyla gelen 4 şüpheli, önce çevreyi kontrol etti. Hırsızlardan üçü kuyumcunun kepengini açarak ellerindeki çuvallarla içeri girdi. Şüphelilerden biri gözcülük yapmak için dışarda kaldı.

Kuyumcudan hırsızlık yapmak istediler, polisi görünce böyle kaçtılar
Bir kaç saniye sonra gözcülük yapan hırsız, bölgede devriye gezen polis otosunun tepe ışıklarını fark etti. Polis otosunun kendilerine doğru geldiğini gören hırsız, içeridekilere haber verdi.

Kuyumcudan hırsızlık yapmak istediler, polisi görünce böyle kaçtılar
Panikleyen şüpheliler kuyumcudan hiçbir şey alamadan çıkıp, araçlarına binerek hızla uzaklaştı. Şüpheliler kaçtıktan kısa bir süre sonra polis aracı caddeye girdi.

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Kuyumcudan hırsızlık yapmak istediler, polisi görünce böyle kaçtılar
Şüphelilerin soygun girişimi kuyumcu ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları kayıtlarına girdi. Görüntülerde hırsızların kepengi kaldırıp içeri girdiği, polis otosunun tepe ışıklarını fark edince otomobillerine binip kaçtıkları görülüyor.

Kuyumcudan hırsızlık yapmak istediler, polisi görünce böyle kaçtılar

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#İstanbul#Fatih#Kuyumcu

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