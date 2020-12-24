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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 24.12.2020 - 16:20 | Son Güncelleme:

Kuyumcudan hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı

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Kuyumcudan hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı
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KAHRAMANMARAŞ'ta alışveriş bahanesiyle girdiği kuyumcularda iş yeri sahibini oyalayarak altın ve kol saati çalan Ali Ş. (52) polis tarafından yakalandı. Hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen Ali Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kuyumcudan hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı
Kentte 2 kuyumcu ve 2 saatçiye giren kişi, alışveriş bahanesiyle iş yerini sahibi ve görevlileri oyalayarak el çabukluğu ile altın ve kol saati çaldı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kamarası görüntülerini inceledi. Ekipler, hırsızlığı yapan kişinin benzer uçlardan kaydı olan Ali Ş. olduğunu belirledi.

Ekipler, Ali Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinde çaldığı kol saati çıkan Ali Ş.'nin adresinde yapılan aramada ise çalınan altınlar ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ali Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cezaevine götürülmeden önce hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Ali Ş., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çektiniz işte, 50 defa mı çekeceksiniz?" dedi.

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