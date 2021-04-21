MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKuyumcudan 'hakkını helal et' diyerek bilezik alıp kaçtı
GeriGündem Kuyumcudan 'hakkını helal et' diyerek bilezik alıp kaçtı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)-
Haber Giriş: 21.04.2021 - 14:15 | Son Güncelleme:

Kuyumcudan 'hakkını helal et' diyerek bilezik alıp kaçtı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kuyumcudan 'hakkını helal et' diyerek bilezik alıp kaçtı

Konya'nın Ereğli ilçesinde girdiği kuyumcuda fotoğrafını çekip annesine atacağını söylediği 3 bileziği, iş yeri sahibine “Hakkını helal et” diyerek alıp kaçan Arif A. yakalandı. Arif A.'nın üzerinde ele geçirilen 2 bilezik sahibine teslim edilirken, diğerini ise satıp, parasını harcadığı tespit edildi.

Olay, 14 Nisan'da Rasim Erel Caddesi'nde meydana geldi. Ziya D.'ye ait kuyumcuya giren, yüzünün büyük bölümü boyunlukla kapalı kişi, kardeşinin nişanlı olduğunu ve bileziklere bakmak istediğini söyledi. 3 bilezik seçen bu kişi, fotoğraf çekip, annesine göndereceğini söyleyerek bilezikleri aldı, ardından da Ziya D.'ye, "Hakkını helal et" diyerek kaçtı.

Kuyumcudan hakkını helal et diyerek bilezik alıp kaçtı



Ziya D.'nin ihbarı üzerineadrese polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, yapılan çalışmayla şüphelinin Arif A. olduğunu belirledi. 

Arif A. düzenlenen ooperasyonla gözaltına alındı. Arif A.'nın üzerinde yapılan aramada ele geçirilen 2 bilezik, sahibine teslim edilirken, diğerini ise satıp parasını harcadığı belirlendi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından Arif A., bugün adliyeye sevk edildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi