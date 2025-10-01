×
HABERLERGündem Haberleri

Kuyumcudan büyük vurgun: Altınları alıp kaçtı | Dükkanı yağmalamak isteyen mağdurlara imitasyon şoku

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Dolandırıcı#Altın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2025 17:08

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir kuyumcu, yatırım amacıyla çevresinden topladığı altınlarla kayıplara karıştı. Kuyumcunun önünde toplanan mağdurlar, kepenkleri kırarak vitrindeki bilezikleri almak için adeta birbiriyle yarıştı. Ancak vitrindeki altınların imitasyon olduğu öğrenildi.

Bahçelievler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dükkanı bulunan Umut U. isimli kuyumcu, iddiaya göre çevredeki esnaf ve müşterilerden yatırım amacıyla topladığı altınlarla kayıplara karıştı. Kuyumcuya ulaşamayan müşterileri, dükkanın önüne gelince şok yaşadı. Kepenklerin kapalı olduğunu gören vatandaşlar, dolandırıldıklarını anladı.

VİTRİNDEKİ BİLEZİKLER İMİTASYON ÇIKTI

Kuyumcu önünde toplanan mağdurlar, bir süre sonra kepenkleri kırarak içeri girdi. Vitrinde bulunan bilezikleri adeta yağmalayan mağdur vatandaşlar, aldıkları takıların imitasyon olduğunu gördü. Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların şikayetlerini dinleyen polis, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Kuyumcuya 250 gram altın veren Türkan Sadık isimli vatandaş, "Altınlarımızın hepsini aldı götürdü. 250 gram altınım vardı. Evine gittim evinde kimse yok. Dünden beri ulaşamıyoruz. Şu an 100 kişiden fazla mağdur var. Herkesin parasını aldı gitti" dedi.

Kuyumcunun altınları alıp kaçtığını söyleyen Faruk Yalman isimli mağdur ise, "106 bin TL para verdim. 3 tane ajda bilezik alacağım vardı. 'Çarşamba günü gel al' dedi. Herkesin altınını parasını almış kaçmış. 3 gündür ulaşamıyorum kendisine. Burada mağdur olan 10-15 kişi var. Birinin 10 milyon TL, birinin 5 milyon TL, biri arabasını satıp vermiş. Herkesin parasını alıp kaçmış. Bulunmasını istiyoruz. Yaklaşık 6-7 yıldır buradan alışveriş yapıyoruz" şeklinde konuştu.

