Kuyumcudan altın çalıp eşekle kaçmıştı! 'Görebildiğim altınları alarak poşete doldurdum'

#Kayseri#Kuyumcu#Hırsızlık
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 13:22

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çalıntı forkliftle kepenklerini kırarak girdiği kuyumcu dükkanından ziynet eşyası çalıp, olay yerinden eşekle kaçan Mehmet Ç.'nin (26), 3 farklı suçtan toplam 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada zarar tespit yapılacak. Sanık Mehmet Ç., savunmasında "Kuyumcunun kepengini kırarak açtım. Görebildiğim altınları alarak poşete doldurdum. Dükkanın 500 metre ilerisinde bıraktığım eşeğe binerek eve gittim. Babam sakladığım yerde fark edince polise teslim etti" diye konuştu.

Olay, 9 Şubat’ta saat 04.00 sıralarında Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Ç., çalıntı forkliftle kuyumcu dükkanının önüne geldi. Dükkanın kepenklerini forkliftle kıran şüpheli, içeri girerek 150 gram ziynet eşyası çaldı. Şüpheli kameradan tespit edilip yakalanırken, toprağa gömülü halde bulunan 150 gram ziynet eşyası sahibine teslim edildi. Öte yandan olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Mehmet Ç.’nin forkliftle kuyumcu dükkanının kepengini kırdığı ve içeri girdiği görüldü. Dükkandan ziynet eşyası çalan şüphelinin, olay yerinden eşekle uzaklaştığı anlar da görüntülere yansıdı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Mehmet Ç. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede; 'Mala zarar verme', 'İş yeri dokunulmazlığını ihlal' ve 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşyanın hırsızlığı' suçlarından toplam 16 yıla kadar hapis cezası istendi.

Gözden KaçmasınSiverekte lise önünde silah sesleri: Yaralılar var Vali: Olayı bütün yönleriyle araştırıyoruz, saldırgan hayatına son verdi | Görüntüler ortaya çıktıSiverek'te lise önünde silah sesleri: Yaralılar var! Vali: Olayı bütün yönleriyle araştırıyoruz, saldırgan hayatına son verdi | Görüntüler ortaya çıktıHaberi görüntüle

DAVA BAŞLADI

Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu sanık Mehmet Ç., tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şikayetçi kuyumcu ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

'ALTINLARI POŞETE DOLDURDUM'

Sanık Mehmet Ç., savunmasında, "Alkol aldım. Dolaşmaya çıktım. Yolda forklift gördüm. Kabloları dışardaydı. Düz kontak ile çalıştırdım. Kuyumcunun kepengini kırarak açtım. Görebildiğim altınları alarak poşete doldurdum. Dükkanın 500 metre ilerisinde bıraktığım eşeğe binerek eve gittim. Babam sakladığım yerde fark edince polise teslim etti" dedi. Mahkeme hakimi, şikayetçi kuyumcu ve avukatına zararlarının tam tespiti için süre vererek, duruşmayı erteledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
