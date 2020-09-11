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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 11.09.2020 - 16:43 | Son Güncelleme:

Kuyumcudan altın çalan 2 kişi, kovalamacayla yakalandı

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Kuyumcudan altın çalan 2 kişi, kovalamacayla yakalandı
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BURSA'da bir kuyumcuya girerek, tezgahtaki 8 bin TL değerindeki altını çalıp kaçan Mustafa Ç. ve Fatih Y., durumu fark eden iş yeri sahibince kovalandı. Kovalamacanın sonunda 2 şüpheli, haber verilmesi üzerine gelen polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında İnegöl'e bağlı Cuma Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya giren iki şüpheli, altın alacaklarını söyledi. İş yeri sahibi İlhan Gür, tezgaha altınları çıkarırken, bir anlık dalgınlığından yararlanan 2 şüpheli de tezgahtaki 8 bin TL değerindeki altınları alıp, koşarak kuyumcudan kaçtı. Durumu fark eden Gür de kaçan şüphelileri kovalamaya başladı. Yenice Mahallesi'ndeki Tellal İsmail Sokak'a kadar kaçan 2 şüpheli burada bir apartmana girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Ancak durumun polis ekiplerine de haber verilmesi üzerine şüpheliler, kısa sürede saklandıkları yerde yakalandı.

Şüphelilerin yapılan kimlik tespitlerinde Mustafa Ç. (24) ve Fatih Y. (20) olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mustafa Ç. ve Fatih Y., kuyumcu İlhan Gür'den şikayetçi olmamasını istedi. Çalınan altınların teslim edildiği Gür, şikayetçi oldu.

Olayı anlatan İlhan Gür, "Altını çalarken gördüm, kaçtılar. Ben de peşlerine düştüm. Bir apartmana saklandılar ve polis gelip yakaladı. Teşekkür ediyorum" dedi.

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