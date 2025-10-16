×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kuyumcudan 50 gram altını çaldı! O anlar kameralara yansıdı

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Kuyumcu#Altın
Kuyumcudan 50 gram altını çaldı O anlar kameralara yansıdı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 13:32

Samsun’un İlkadım ilçesinde kuyumcu dükkanının tezgahından 50 gram altına çalan U.Ş. (30), gözaltına alındı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kale Mahallesi Namık Kemal Caddesi’ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. U.Ş. altın alma bahanesiyle girdiği iş yerinde bir süre telefon ile oyalandıktan sonra tezgahın üzerindeki yaklaşık 275 bin lira değerindeki 50 gram altını çaldı.

Kuyumcudan 50 gram altını çaldı O anlar kameralara yansıdı

50 GRAM ALTIN KUYUMCUYA TESLİM EDİLDİ

Durumu fark eden çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. 50 gram altın ise kuyumcuya teslim edildi.

Haberin Devamı

Şüphelinin altını gizlice alıp kuyumcudan ayrıldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsun#Kuyumcu#Altın

BAKMADAN GEÇME!