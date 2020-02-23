Kuyumcudan 40 bin liralık hırsızlığın şüphelisi: 'Ne yaptım ki?'

Olay, 14 Şubat günü Muratpaşa ilçesindeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İçeri giren kimliği belirsiz kişi, yaklaşık 40 bin liralık altın ve ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevrede ve dükkanda bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Görüntülerden hırsızlık şüphelisinin Mustafa Ö. olduğu tespit edildi. Mustafa Ö., polisin dün Elmalı Mahallesi'ndeki evine düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Mustafa Ö.'nün evinde yapılan aramada altın ve ziynet eşyaları ile yaklaşık 10 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu maddeyi kullanmak için hazırlanan aparatlar ele geçirildi. Mustafa Ö., Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mustafa Ö., gazetecinin "Pişman mısın?" sorusuna "Vay be, ne yaptım ki?" karşılığını verdi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR