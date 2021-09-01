MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKuyumcudan 4,5 kilogram altın çaldı... Manisa'da yakalandı
GeriGündem Kuyumcudan 4,5 kilogram altın çaldı... Manisa'da yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 01.09.2021 - 03:53 | Son Güncelleme:

Kuyumcudan 4,5 kilogram altın çaldı... Manisa'da yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kuyumcudan 4,5 kilogram altın çaldı... Manisa'da yakalandı

İstanbul Bahçelievler'de çalıştıkları kuyumcudan 4,5 kilograma yakın altın çaldıkları öne sürülen 2 kardeşten biri Manisa'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kuyumcukent'te çalıştıkları işletmeden 4,5 kilogram altını çaldıktan sonra kaçtığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, 2 kardeşin otobüsle Manisa'ya kaçtığını belirledi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında durdurulan otobüste yaptığı kontrolde şüpheli G.E'yi (18) yakaladı. Zanlıyla kuyumcudan çalındığı öne sürülen 4,5 kilograma yakın altın da ele geçirildi.

Şüpheli, İstanbul'dan gelen polislere teslim edilirken, firari ikiz kardeşinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi