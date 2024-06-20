Kuyumcudan 1 kiloluk altın çaldı, kaçarken yakalandı

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Olay, 12.20 sıralarında, Kartaltepe Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcu dükkanında yaşandı. İddiaya göre bir şüpheli, daha önce de uğradığı ve fiyat bilgisi aldığı kuyumcuya girerek çalışanlardan 1 kiloluk külçe altın istedi. Şüpheli, eline alarak bir süre incelediği altınla birlikte kuyumcudan çıkarak hızla uzaklaşmaya başladı. Peşinden koşan kuyumcu çalışanları, şüpheliyi yaklaşık 250 metre sonra vatandaşların da yardımıyla yakaladı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi teslim alarak emniyete götürdü. 2 milyon 430 bin lira değerindeki külçe altın ise kuyumcuya teslim edildi.

O ANLAR KAMERADA

Hırsızlık anları, güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, kuyumcuda eline aldığı altını bir süre inceleyen şüphelinin bir anda koşarak dükkandan çıktığı görülüyor. Durumu fark eden 3 çalışan da hızla şüphelinin arkasından koşuyor.

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"250 METRE KADAR SONRA YAKALADIK"

Şüpheliyi yakalayan iş yeri çalışanı Eray Günay, "İş yerimize bir haftadır geliyor. Yüklü miktarda altın hakkında bilgiler alıyor. En son geldiğinde tedirgin bir havası vardı. Ufak bir boşluğumuzu yakaladığında altını alıp kaçtı. 250 metre kadar sonra da yakaladık" dedi.

"PİYASA DEĞERİ 2 BUÇUK MİLYON"

İş yerinde yaşanan hırsızlığı anlatan Ali Günay, "Daha önce bir kaç defa da gelerek, 1 kiloluk altın istemişti. Bugün de geldi. Dükkanda da o sırada müşteri vardı. Altını kaptı, kaçıyor. Çocuklar yakalamışlar. Karakolda ifade veriyor. Daha önce de gelip fiyat sordu, 'hesaba atayım' dedi. Çaldığı altının piyasa değeri 2 buçuk milyon" ifadelerini kullandı.