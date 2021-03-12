MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKuyumcudaki soyguncuyu çelme takıp düşürerek yakalattı
GeriGündem Kuyumcudaki soyguncuyu çelme takıp düşürerek yakalattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
Haber Giriş: 12.03.2021 - 17:21 | Son Güncelleme:

Kuyumcudaki soyguncuyu çelme takıp düşürerek yakalattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kuyumcudaki soyguncuyu çelme takıp düşürerek yakalattı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde girdiği kuyumcuda döviz almak istediğini söyleyip; getirilen 1000 Euro’yu alıp kaçmaya çalışan A.K., bir bankanın güvenlik görevlisinin çelme takıp düşürmesiyle yakalandı.

Emirdağ ilçesindeki Uzun Çarşı'da bulunan bir kuyumcu dükkanına giren A.K., iş yeri sahibinin eşi A.Ç.'ye 1000 Euro döviz almak istediğini söyledi. 1000 Euro’yu alıp parasını vermeden kaçan A.K.'nin ardından iş yerinden çıkan A.Ç., "Hırsız var" diye bağırıp soyguncunun peşinden koşmaya başladı. Çevredeki esnaf ve o sırada Emirdağ Saat Kulesi civarında devriye görevi yapan sivil polis memurları da soyguncunun peşine düştü. Kovalamaca sırasında bir bankanın güvenlik görevlisi A.K.’nin ayağını çelme takıp düşürdü. A.K. polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. A.K.'nin çaldığı 1000 Euro A.Ç.'ye teslim edildi.

Çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Kuyumcudaki soyguncuyu çelme takıp düşürerek yakalattı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi