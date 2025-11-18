Kuyumcuda vitrin asansörünün altında kalan işçi öldü

×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2025 16:21

Ankara'da bakım ve onarım yapmak için gittiği kuyumcudaki vitrin asansörünün altında kalan ve ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ankara'da bakım ve onarım çalışması için gittiği kuyumcu dükkanında vitrin asansörünün altında kalan işçi T.A., hayatını kaybetti.

İTFAİYE EKİPLERİ SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARDI

Olay, dün akşam saatlerinde, Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Bakım ve onarım işçisi T.A., halatı kopan vitrin asansörünün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiyecilerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden yaralı kurtarılan T.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan T.A., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

#Ankara Kazası#Vitrin Asansörü Kazası#İş Kazası

