Kuyumcu soygununu sandalye ile önledi! O anları böyle anlattı

Haberin Devamı

İstanbul Sultanbeyli'de bir kuyumcu dükkanına giren yüzü maskeli eli silahlı şahıs, silahını kuyumcudaki çalışanlara doğrultarak silahlı soygun girişiminde bulundu. Kuyumcudaki bir çalışan, soyguncuya sandalye fırlatarak soygunu engelledi. İddiaya göre, kuyumcu dükkanına giren yüzü maskeli, eli silahlı şahıs, dükkanda bulunan çalışanlara önce silahını ardından elindeki poşeti doğrulttu. Silahlı soygun girişimine tanık olan müşteriler panikle dükkandan kaçıştı. Bir kadın müşteri ise soğukkanlı bir şekilde önce tezgah üzerinde bulunan parasını, ardından yere bıraktığı market poşetlerini alıp çocuğuyla beraber dükkandan ayrıld

SANDALYE FIRLATTI

Altınların poşete doldurulmasını isteyen soyguncu, çalışanlara silah doğrultup tehditler savurdu. Dükkandaki panik butonuna basan Muhammed Fevzi adlı çalışan, hemen ardından üzerine sandalye fırlatarak soyguncuyu kaçırmaya çalıştı. Panikleyen şüpheli hırsızlık için girdiği dükkandan eli boş şekilde kaçarak uzaklaştı.

Haberin Devamı

"BANA SİLAH DOĞRULTTU”

Yaşanan o anları aktaran kuyumcu çalışanı Muhammed Sufrani "O anda içeride işler yapıyorduk. Yerde bir altın parçası düşmüştü, onu alıp terazinin yanına koyarken, birden bire içeri girdi. İçeride müşteriler olmasına rağmen hiç korkmadan girdi. Hepsini dışarı kovdu ve bana silahını doğrulttu. Poşeti uzatıp 'Doldur' dedi. Ben de kasadan para verir gibi yaparak zaman kazanmaya çalıştım. Ne yapacağımı bilemedim. O sırada 'Hayır, kalk vitrinden ver' diye bağırdı. Silahının mekanizmasıyla uğraşmaya çalışıyordu ama mermiyi tam yerleştiremiyordu. Acaba silah sahte mi, gerçek mi bilemiyorduk” dedi.

“CAM KIRILINCA O DA PANİKLEDİ”

“Abim karşı tarafa geçti. Ben de vitrini açıyor gibi yaptım.” diyen Sufrani , şunları söyledi: “O esnada abim sandalyeyi alıp cama fırlattı. Cam kırılınca o da panikledi, korktu ve kaçtı. Ben de hemen arkasından koştum takip ettim. Arka sokakta bir araba vardı, onun mu diye plakayı kontrol ettim ama değilmiş, içinden bir kadın çıktı.”

Haberin Devamı

“BİR ŞEY ALIP ATMAK İSTEDİM”

Soyguncuya sandalye fırlatan Muhammed Fevzi, "Bir şey alıp atmak istedim. Bu sandalyeyi alıp fırlattım. Soyguncu da o zaman hemen kaçtı" şeklinde konuştu.