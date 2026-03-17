Kuyumcu, ‘Kar payı’ adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu

#Antalya#Döşemealtı#Döşemealtı Kuyumcu Olayı
Kuyumcu, ‘Kar payı’ adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2026 23:48

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde birikimlerini değerlendirmek amacıyla altın ve nakit paralarını verdikleri kuyumcunun iş yerini açmaması üzerine dolandırıldıklarını belirten vatandaşlar polise başvurdu. Vatandaşların yaklaşık 50 milyon lira dolandırıldığı tahmin edilen olayla ilgili polis çalışma başlattı.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Bahçeyaka Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu esnafı B.A.'ya vatandaşlar kar payı adı altında nakit para ile ziynet eşyalarını teslim etti. Bu sabah kuyumcuya giden vatandaşlar, iş yerinde 'Cenaze dolayısıyla kapalıyız' yazısını görünce B.A.’ya ulaşmaya çalıştı. İş yeri sahibine ulaşamayan vatandaşlar, dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine adrese polis ekibi sevk edildi.

Kuyumcu, ‘Kar payı’ adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu

Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan izinle iş yerinin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Polis ekipleri iş yerinde arama yaptı. Yapılan incelemede herhangi bir ziynet eşyası bulunamadı. Kuyumcunun kar payı adı altında vatandaşlardan yaklaşık 50 milyon lire dolayında para ve ziynet eşyası olduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kuyumcu, ‘Kar payı’ adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu

 

#Antalya#Döşemealtı#Döşemealtı Kuyumcu Olayı

