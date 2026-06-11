Kuyumcu ikna edemedi, polise haber verdi: 10 altın bileziğini bozdurdu! 'Başıma geleceğini hiç düşünmedim'

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Eskişehir’de oturan Gülcan Özgür’ü telefonla arayan kişiler, kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıttı. Bu kişiler, Özgür’e bilgilerinin FETÖ/PDY üyelerince kullanıldığını ve buna yönelik operasyon düzenleneceğini söyledi. Ayrıca WhatsApp üzerinden operasyon sözde yazısı ile Özgür’ün kimlik bilgilerinin yer aldığı evraklar gönderdi. Bunları görünce endişeye kapılan Gülcan Özgür, yıllardır biriktirdiği 10 altın bileziği alarak kuyumcular çarşısına gitti. Burada girdiği bir dükkanda altınlarını bozdurmak istediğini söyleyen Özgür’e kuyumcu çalışanları, dolandırıcıların polis ve savcı gibi para istediğini ve göndermemesi gerektiğini söyledi.

KUYUMCU İKNA EDEMEDİ, POLİSE HABER VERDİ

Uyarıları dikkate almayan Özgür, 10 altın bileziği bozdurarak 1 milyon 300 bin lira para ile kuyumcudan çıktı. Kuyumcu çalışanları da ikna edemedikleri Özgür için polise haber verdi. Kuyumcular çarşısında bir süre takip edilen Gülcan Özgür, sivil ekiplerce durduruldu. Polise ‘gizli operasyon’ yapılacağını ve bilgilerini terör örgütü eline geçirdiği için paraları evine gelecek bir polis memuruna vereceğini anlattı.

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Uzun süren ikna çabalarının ardından telefondaki kişilerin dolandırıcı olduğunu anlayan Özgür, polis ekiplerine teşekkür etti. Nakit parayı kuyumcuya teslim ederek altınlarını geri alan Özgür, “Biri beni aradı. ‘FETÖ’ye karışmışsın diyerek evde altın ve param olup olmadığını sordu. Ben de MİT ’ten aradıklarını söyleyince inandım. Benim kimlik bilgilerimi gösterdi. Hatta benim kimliğimde başka bir kadının fotoğrafı vardı. Bende evrak ve kimlik bilgilerimi söyleyince inandım. Acilen altınları bozdurup parayı eve getirmemi, bir görevlinin gelip alacağını söyledi. Bende bozdurdum eve giderken polis durdurdu. Durumu anlattı, dolandırılmaktan son anda kurtuldum. Hepsini çok teşekkür ederim” dedi.

‘BAŞIMA GELECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM’

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Televizyonda sürekli telefon dolandırıcılığı haberlerini görmesine rağmen kendi başına geleceğini hiç düşünmediğini anlatan Özgür, “Televizyonda duyuyordum da hiç ihtimal gelmiyordu. Zaten yabancı numaraları hiç açmıyordum. Kızlarım da tembih ediyordu. Oğlum falan ‘açma yabancı numaraları’ diyordu, hiç açmıyordum. Bu nasıl oldu bilmiyorum. Kızımla konuşuyordum. Birden o arayınca kızımı kapattım, onlarla konuşmaya başladım. Kardeşlerimin, kızlarımın adını söylediler ben de inandım. Altınların hepsi gittiydi. Sağ olsun çok çok teşekkür ederim polis teşkilatına. Beni kurtardı. Vallahi çok şükür, helal bir param varmış. Kimseye telefonlarını açmasınlar, bilmediği numaraları açmasınlar, konuşmasınlar. Dolandırıcılar çoğaldı artık” diye konuştu.

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Gülcan Özgür’ü uyaran kuyumcu Muhammet Emin Gül de yüklü miktarda altın bozdurmak isteyince şüphelendiklerini ancak ikna edemediklerini belirterek şunları söyledi:

“Tabii bu olaylar çoğaldığı için şüphelendik. Kendisine sorduk, herhangi bir sıkıntı durumu var mı diye. Bize ısrarla sadece ihtiyacı olduğunu ve altınları bozdurmak istediğini söyledi. Yaklaşık 1 milyon 350 bin lira nakit para verdik ama şüphelendiğimiz için de polise bilgi verdik, onlarda son anda dolandırılmaktan kurtarmış. Çok sevindik”

Gülcan Özgür’ün şikayet üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefon dolandırıcı şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.