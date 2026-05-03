Kuyumcu hırsızlığı kazayla bitti... Çaldıkları altınları atıp kaçtılar

Olay, saat 06.00 sıralarında Ereğli ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. 2 motosikletle kuyumcuya gelen kasklı 4 kişi, elektronik kepenk ve kapıyı açıp içeri girdi. Şüpheliler, kısa sürede iş yerindeki altın takı ve paraları alıp, motosikletle kaçtı. Şüphelilerden 2’sinin üzerinde bulunduğu motosiklet, Yunus Emre Meydanı'ndaki kavşakta, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı. Şüpheliler, çaldıkları altın takı ve paraların olduğu çantayı kaza yerinde bırakıp, hızla uzaklaştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şüphelilerin kimlikleri ile kaza yerinde bıraktıkları takılar dışında başka takı ve para çalıp çalmadığını araştırıyor.

1 DAKİKA 36 SANİYEDE KUYUMCUYU GİRİP ALTINLARI ALIP KAÇMIŞLAR

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Elektronik kepenk ve kapıyı açıp içeri giren kasklı 4 kişinin, 1 dakika 36 saniye içinde iş yerinde altın ve paraları valiz ve çantalara doldurup kaçtığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

2 MOTOSİKLET ÇARPIŞMIŞ

Soyguncuların kullandığı 2 motosiklet, Yunus Emre Kavşağı'nda çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu çalınan altınların bir kısmı yola savrulurken, şüpheliler motosikletlerden birini bırakarak olay yerinden kaçtı.

İhbarın ardından çalışma başlatan polis, soyguncuların kuyumcudan 5 milyon TL ile 1 kilo altın ziynet eşyası çaldığını belirledi. Soyguncuların kaçış güzergahında iz süren polis, 7 ayrı suç kaydı bulunan D.A.K. (17) ve 24 ayrı suç kaydı bulunan D.Ç.'yi (23), Ereğli-Adana kara yolu girişinde yakaladı. Olayda kullanılan motosikletlerden biri yolun kenarında yeşil alanda, şüphelilere ait iki kask ve eldiven de çöp konteynerinde ele geçirildi.

İş yerinden çalınan altın ve paraların bir kısmı ise boş bir arazide, üzeri odunlarla kapatılarak gizlenmiş vaziyette bulundu.

Polis, kaçan diğer 2 kişinin kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor