×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kuyumcu 100 kilogram emanet altınla yurt dışına kaçtı

Güncelleme Tarihi:

#Denizli#Çivril#Kuyumcu
Kuyumcu 100 kilogram emanet altınla yurt dışına kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2026 07:00

Denizli'nin Çivril ilçesinde uzun yıllardır sarraflık yaptığı belirtilen bir kişinin, müşterilerine ait emanet ziynet eşyalarıyla ortadan kaybolduğu iddiası ilçede büyük yankı uyandırdı. Kuyumcunun yaklaşık 100 kilogram altınla yurt dışına kaçtığı, hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.

Haberin Devamı

İddiaya göre, Çivril'de yaklaşık 30 yıldır sarraflık yapan S.Ç., iş yerinde muhafaza edilen ve müşteriler tarafından kendisine emanet edilen altınlarla birlikte kayıplara karıştı.

Cuma gününden bu yana iş yerinin açılmaması ve kendisine ulaşılamaması üzerine çok sayıda vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. Şikayetler üzerine harekete geçen polis ekipleri iş yerinde inceleme yaptı. İş yerinde bulunan yaklaşık 25 kilogram altının muhafaza altına alındığı öğrenildi.

Gözden KaçmasınAyşe teyze borsacı olur muAyşe teyze borsacı olur muHaberi görüntüle

Öte yandan, şüpheli kuyumcunun yaklaşık 100 kilogram altınla yurt dışına kaçtığı ve hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. Mağdur vatandaşların hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlandığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürüyor.

Gözden KaçmasınHürmüz’de gerilim, masada pazarlık: ABD–İran satrancının perde arkasıHürmüz’de gerilim, masada pazarlık: ABD–İran satrancının perde arkasıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Denizli#Çivril#Kuyumcu

BAKMADAN GEÇME!