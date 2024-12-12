×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kuyudaki ham petrolü satan şüpheliler tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Petrol#Ham Petrol#Batman
Kuyudaki ham petrolü satan şüpheliler tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 12:48

Batman'da ham petrol hırsızlığına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 95 ton 184 litre ham petrol ele geçirildi.

Haberin Devamı

Batman'da 'atbaşı' olarak tabir edilen petrol pompasından çıkan ve kuyu içerisinde muhafaza edilen petrolün aktarma istasyonuna sevk edilmeyip, para karşılığında usulsüz olarak farklı kişilere satıldığı ihbarı sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 şüpheli, yakalandı.

Kuyudaki ham petrolü satan şüpheliler tutuklandı

GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Operasyonda ayrıca 95 ton 184 litre ham petrol ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Kuyudaki ham petrolü satan şüpheliler tutuklandı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Petrol#Ham Petrol#Batman

BAKMADAN GEÇME!