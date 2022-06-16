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Kuyuda bulundular

#Denizli#Cinayet#Kuyu
Kuyuda bulundular

Denizli’de kendilerinden 6 gündür haber alınamayan İsmail Yalçın (17) ile Hasan Akköse’nin (19) cesetleri, 45 saat süren kazı çalışmalarının ardından üzeri toprak ve kaya parçaları ile doldurulmuş 25 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu.

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Cinayeti itiraf eden Mustafa Akköse’nin mangal bahanesiyle ormana çağırdığı İsmail Yalçın ile Hasan Akköse’yi av tüfeği ile öldürdükten sonra cesetlerini Serinhisar ilçesinde evinin yakınındaki su kuyusuna taşıdığı, ardından da bir akaryakıt istasyonundan yasak olmasına rağmen bir bidon benzin aldığı belirlendi. Mustafa Akköse’nin 2 gencin cesedini kuyuya attıktan sonra benzin döküp ateşe verdiği, daha sonra ise suç ortaklarıyla kuyuyu toprak ve taşlarla doldurduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 9 kişiden 7’si tutuklandı.

 

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#Denizli#Cinayet#Kuyu

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