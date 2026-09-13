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Kuyu temizliği sırasında yaşanan acı olay: İki kişi metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti

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#Kahramanmaraş#Metan Gazı#Su Kuyusu
Kuyu temizliği sırasında yaşanan acı olay: İki kişi metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 00:44

Kahramanmaraş'ta temizlemek için girdiği su kuyusunda rahatsızlanıp, bayılan Gurbet Esenceli (52) ile onu kurtarmak için kuyuna inen Mehmet Tekin (37), metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. İki kişinin cansız bedenleri, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı.

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Olay, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Kuzucak Mahallesi’nde meydana geldi. Gurbet Esenceli, iddiaya göre temizlik yapmak için 8 metre derinliğindeki su kuyusuna indi. Bir süre sonra rahatsızlanan Esenceli, arkadaşlarından kendisini çıkarmasını istedi ancak hemen ardından bayıldı.

Kuyu temizliği sırasında yaşanan acı olay: İki kişi metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti

Bunun üzerine Mehmet Tekin, Gurbet Esenceli’yi çıkarmak için kuyuya girdi ancak o da aşağı iner inmez bayıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kuyu temizliği sırasında yaşanan acı olay: İki kişi metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti

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Ekipler, kuyuda metan gazı tespit etti. İtfaiye ekipleri maskeyle girerek Gurbet Esenceli ve Mehmet Tekin’i dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde, Esenceli ve Tekin’in hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Esenceli ve Tekin’in cenazeleri, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kahramanmaraş#Metan Gazı#Su Kuyusu

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