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Nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçundan 7 kişi gözaltında.... Aralarında doktorlar da var

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#İstanbul#Düzce#Zonguldak
Nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçundan 7 kişi gözaltında.... Aralarında doktorlar da var
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 00:31

İstanbul, Düzce ve Zonguldak bölgelerinde düzenlenen "Kuyu 28" operasyonu kapsamında, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlamalarıyla toplam 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında doktorlar ve sağlık çalışanları da bulunuyor.

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Yapılan incelemelerde, 129 kişinin farklı illerden Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nden rapor aldığı tespit edildi. Raporların usulsüz bir şekilde düzenlendiği iddia edildi.

Kdz. Ereğli bölgesinden rapor alan 30'dan fazla kişi olduğu ve bu kişilerin heyet raporu üzerinden haksız şekilde belge elde ettiği öne sürüldü.

Ayrıca Düzce'de bir muhtarın da bu olaya karıştığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında devlet memurları ve sivillerin de olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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#İstanbul#Düzce#Zonguldak

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