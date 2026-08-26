Kuytullar ‘mahkeme’ kurmuş

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ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen soruşturmada ‘Alparslan Kuytul Suç Örgütü’ne yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ADANA merkezli 6 ilde 19 Ağustos’ta şafak operasyonu düzenlendi. Alparslan Kuytul ile eşi Semra Kuytul’un da aralarında bulunduğu 15’i yönetici 56 şüpheli ‘suç örgütü kurma ve yönetme’, ‘örgüt üyeliği’, ‘suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ suçlarından gözaltına alındı. 22 Ağustos’ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul’un da aralarında bulunduğu 35’i tutuklandı. 18’i adli kontrol şartı, 3’ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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İRAN’A İNCELEME GEZİSİ

Soruşturma dosyasındaki müşteki ve tanık ifadeleri doğrultusunda örgütün faaliyetlerine yönelik yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına göre, örgütün çekirdek kadrosunda faaliyet gösteren 10’dan fazla kişi 2013 yılında Şia düzeni ve Molla rejimini yerinde incelemek için İran’a gitti. 20 günlük seyahatin ardından örgüt içinde ‘mutlak itaat’ anlayışına dayalı bir iç denetim sistemi oluşturuldu. Ayrıca örgüt içerisinde, yapılanmaya muhalif kişilerin takibini sağlamak için özel bir birim kurulduğu da belirlendi.

İSTİHBARATIN ADI ‘FİT’

Soruşturma dosyasında ‘Furkan İstihbarat Teşkilatı’ olarak adlandırılan birimin, örgütten ayrılmak isteyen ve yönetime yönelik eleştirilerde bulunan kişileri takip ettiği kaydedildi. Ayrıca, bu kişilerin aile hayatı, özel yaşamı ve kişisel bilgilerinin de toplanarak yöneticilere raporlandığı daha sonrasında da bir tehdit aracı olarak kullanıldığı bildirildi.

Alparslan Kuytul’un tutuklu bulunduğu dönemde, örgütün faaliyetleri ve Kuytul hakkında eleştirilerde bulunan N.A. isimli üyenin Semra Kuytul’un da aralarında bulunduğu bir sözde heyet tarafından sorgulandığı belirlendi. Semra Kuytul’un da “Uyuyan hücreleri ortaya çıkararak diz çöktürdük” ifadesiyle bir sanal medya paylaşımı yaptığı belirtildi. Soruşturma dosyasındaki tanık beyanlarına göre, örgütte ‘suç’ işleyenlere farklı cezalar verildiği, ‘falaka’ uygulandığı, özel bir grup tarafından darp edildiği kaydedildi.