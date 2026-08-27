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Kuytulcular soruşturması | Alparslan Kuytul ile ilgili gizli tanık ifadesi skandalı ortaya çıkardı: Şikayetçi bile olamadı

Güncelleme Tarihi:

#Alparslan Kuytul#Kuytulcular Soruşturması#Gizli Tanık İfadeleri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 11:21

Adana polisi tarafında yapılan operasyonda tutuklanan Alparslan Kuytul'un iş adamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması olayında 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede gizli tanık beyanlarına göre kendisini rızası olmadan evlenen damadın evine baskın yaptırarak darp ettirdiği öne sürüldü.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da bulunduğu 35 şüpheli tutuklanırken, 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 3 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Kuytulcular soruşturması | Alparslan Kuytul ile ilgili gizli tanık ifadesi skandalı ortaya çıkardı: Şikayetçi bile olamadı

Kuytul, 2021 yılında iş adamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması olayında da kaçıran kişileri azmettirdiği öne sürülerek yargılanmaya başlanmıştı. 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Kuytul ile ilgili kan donduran gizli tanık ifadeleri olduğu iddia edildi. Bazı gizli tanık ifadelerinde yapılanma içerisinde olduğu öne sürülen "cezalandırma" yöntemlerine ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı. Gizli tanık beyanlarında, yapılanma içerisinde bazı kişilerin cezalandırılmasının liderin bilgisi veya izni dahilinde gerçekleştirildiği ileri sürüldü. Tanık, herhangi bir kişinin liderden habersiz ödüllendirme ya da cezalandırma yapamadığını iddia etti.

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EVLİLİK NEDENİYLE DE "BASKIN" İDDİASI

Dosyadaki bir gizli tanık beyanında yapılanma içerisindeki bir kadın ile erkeğin birbirlerini severek evlenmek istedikleri, evlilik sorumlusunun da bu evliliği uygun gördüğü ancak daha sonra Alparslan Kuytul'un evliliğin gerçekleşmesini istemediği iddia edildi.

Tanık, çiftin Kuytul'un izni olmamasına rağmen evlenmesinin ardından Adana'da bulunan evlerine baskın yapıldığını ve damadın darp edildiğini öne sürdü.

Tanığın beyanında, erkeğin, olay sonrasında şikayetçi olmayı düşündüğü ancak şikayetçi olmadığı da iddia edildi.

Kuytulcular soruşturması | Alparslan Kuytul ile ilgili gizli tanık ifadesi skandalı ortaya çıkardı: Şikayetçi bile olamadı

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Söz konusu gizli tanık anlatımlarının, iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması ve darp edilmesi olayıyla ilgili yargılama dosyasında yer aldığı öne sürüldü. Sarısaçlı'nın 8 Eylül 2021'de Adana'da iş yerinden çıktığı sırada maskeli kişiler tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığı iddiası daha önce yargı dosyasına yansımıştı.

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#Alparslan Kuytul#Kuytulcular Soruşturması#Gizli Tanık İfadeleri

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