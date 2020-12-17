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EDİRNE (İHA)
Haber Giriş: 17.12.2020 - 10:56 | Son Güncelleme:

Kuyruk oluşturan esnafa ceza yazıldı

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Kuyruk oluşturan esnafa ceza yazıldı
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Edirne’de polis ve zabıta ekipleri tarafından seyyar satıcılara yönelik gerçekleştirilen sosyal mesafe denetiminde, tezgah önünde kuyruk oluşturduğu ve yayaların geçiş güzergahını daralttığı tespit edilen 5 seyyar satıcı pazarcı esnafına ceza yazıldı.

Edirne'nin araç trafiğine kapalı ve en işlek caddelerinden biri olan Saraçlar Caddesi'nde korona virüs denetimleri gerçekleştiren polis ve zabıta ekipleri, bazı seyyar satıcıların tezgahlarının önünde kuyruk oluşması sonucu geçiş güzergahının daraldığını ve sosyal mesafe kuralının çiğnendiğini belirledi. Sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle 5 seyyar satıcı pazarcı esnafına ceza yazıldı. Ekipler, pazarcı esnafına maske, eldiven ve kuyrukları engellemek amacıyla sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulundu.
Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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