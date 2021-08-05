Kuyruk doğumu nedir? 2021'de kuyruk ne zaman doğacak?

Kuyruk doğumu, eski dönemlerde yaşayan insanların ifadeleri arasında yer almaktadır. Temmuz ayının sonu ile Ağustos ayının başlarında gün doğmadan hemen önce doğuda parlak bir yıldızın belirdiği söylenir. Bu parlak yıldız ‘Kuyruk’ diye adlandırılır. Temmuz ayı sonu ile Ağustos ayı başında beliren bu parlak yıldızın doğumuna ‘Kuyruk Doğumu’ denilmektedir.

Eskiler bu olayı ‘Eyyamı Bahur’ olarak adlandırır. Eskiler kuyruğun doğmasıyla havaların serinleyeceğine inanır. Eskiler yazın birinci ayının birinci gününü ‘Kömme’, ikinci ayının birinci gününü ‘Terazi’ ve üçüncü ayının ilk gününü ‘Kuyruk’ olarak gözlemlemişlerdir. Kuyruğun doğmasını izleyen günlerde önce çok sıcak günlerin olacağı ardından serin havaların geldiği söylenir.

KUYRUK NE ZAMAN DOĞACAK?

Bu yıl kuyruk doğumunun 7 Ağustos'a denk geleceği ifade edilmektedir.

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