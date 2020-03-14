Kuyraklarına ödül

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Meclis Dışişleri Komisyonu’nun önceki günkü toplantısında zehirli balon ve aslanbalıklarının Türk sahillerine nasıl geldiği ve bunlara karşı yürütülen mücadeleye ilişkin soruları yanıtladı. Atalay, şunları söyledi:

KIZILDENİZ’DEN GELİYOR

“İstilacı ve yabancı türler sadece ülkemizin değil bütün dünyanın en önemli problemleri arasında. Özellikle Ege kıyılarımızda balonbalığının, aslanbalığının çoğalması aslında tamamen iklim değişikliğiyle orantılı olarak artmaktadır. Hatta sular ısındıkça kuzeye doğru çıktıklarını biz de takip ediyoruz. Bu balast sularıyla veya diğer gemilerle birlikte taşınma ihtimali her zaman vardır. Lakin ülkemiz pek çok uluslararası anlaşmaya da taraftır ama balonbalığı ve aslanbalığının tamamen geliş yolunun Süveyş Kanalı’ndan olduğu biliniyor. Yani başka türler belki taşınma ihtimalini bulundurmakla birlikte ülkemizdeki balonbalığı riskinin artması tamamen iklim değişikliği ve Kızıldeniz’den giren balıklarla alakalıdır. Bunu önlemek için de yine bu sene Bakanlığımız bir destekleme kalemi koydu.

KAMPANYA BAŞLATACAĞIZ

Ticareti, hatta karaya çıkarılması yasak olan bu türün azaltılması için hem özel avcılık operasyonlarına izin veriyoruz, hem de vatandaşa, yakaladığı zaman kuyruğunu getirene destekleme kampanyası başlatacağız. Ayrıca -bu daha planlama aşamasında ama- bir ilaç firması da bu balonbalığının zehrini kullanmak üzere ülkemizle de anlaşma yapmak üzere.”