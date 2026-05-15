Kuvvetli yağışlar başlıyor: Sağanak ve fırtına geliyor | Meteoroloji saat vererek uyardı: Sıcaklıklar batıda artıyor, doğuda düşüyor!

Hava sıcaklığı Batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle 11 ilde ‘sarı kodlu’ alarm verilirken, rüzgarın hızının yer yer 60 kilometreye ulaşacağı açıklandı. Bugünden itibaren iç, kuzey ve doğu kesimlerde yağışlı hava etkisini artırıyor. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışların geniş bir alana yayılıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Ankara ve Eskişehir hariç), Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinde Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Bu sabah saatlerinde Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz'de yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Öte yandan Amasya, Artvin, Bingöl, Çorum, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon ve Tunceli illeri için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi.

Yağışların; İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın batısı, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat)olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden çamur yağışı, görüş mesafesi ve hava kalitesinde azalma vb. olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.