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İSTANBUL'da lodosun ardından sağanak etkili oluyor. Kısa sürede şiddetini artıran yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. İstanbul'da etkili olan lodosun ardından sağanak başladı. Kısa sürede bazı ilçelerde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Küçükçekmece'de dışarıda bulunanlar yağıştan korunmak için şemsiyelerini açarken, hazırlıksız yakalananlar ise çevredeki kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı.

EDREMİT’TE SAĞANAK VE LODOS ETKİLİ OLDU; EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçenin birçok cadde ve sokağı su altında kalırken, yollarda biriken yağmur suları bazı iş yerlerine girdi.

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Edremit ilçesinde sağanak ve kuvvetli lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçenin birçok cadde ve sokağı su altında kaldı. Cadde ve sokaklardaki su birikintileri nedeniyle sürücüler de trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, sığınabildikleri kapalı alanlarda uzun süre sağanağın dinmesini bekledi. Bazı ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ile Edremit Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda çalışma başlattı.

BURSA'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

BURSA’da kuvvetli lodos ve sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi. 3 saatte metrekareye 33,3 kilogram yağış düşen kentte cadde ve sokaklar göle dönerken, şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos, akşam saatlerinden itibaren şiddetli sağanakla beraber şiddetini artırdı. Merkez Osmangazi ilçesinde lodosun saatteki hızı 60.5 kilometreye, Kestel ilçesinde ise 96.8 kilometreye kadar ulaştı. Kent merkezine 3 saatte 33.3 kilogram yağış düştüğü belirlendi. Saat 17.00 sıralarında başlayan sağanakla birlikte iş yerlerinde evlerine dönmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Göle dönen caddelerde trafik durma noktasına gelirken, su baskınları nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi.

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OTOMOBİLLER YERİNDEN KALKAN RÖGAR KAPAKLARINA ÇARPTI

Sokaklardaki rögarlar taşarken, Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi’nde bir otomobil şiddetli yağış nedeniyle yerinden kalkan rögar kapağına çarptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GÖKYÜZÜ ŞİMŞEKLERLE AYDINLANDI

Lodos ve sağanakla birlikte, şimşekler de Bursa semalarını aydınlatırken, meteorolojiden alınan bilgiye göre kentte olumsuz hava koşullarının gece yarısına kadar devam edeceği belirtildi. Yağışın yarın öğle saatlerine kadar etkili olacağı ifade edildi.

HAVRAN ÇAYI TAŞMA NOKTASINA GELDİ

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Balıkesir’in Havran ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Havran Çayı’nın debisi hızla yükseldi. Bazı kırsal mahallelerde cadde ve sokaklar su altında kalırken, ekipler bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

Edremit Körfezi'nde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, Havran ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle Havran Çayı’nın su seviyesi yükselirken, çay taşma noktasına kadar geldi. Çay çevresinde yaşayan vatandaşlar, taşkın riski nedeniyle tedirgin anlar yaşadı. Bölgede metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştüğü öğrenilirken, özellikle kırsal mahallelerde bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı. İlçede olumsuzluk yaşanan bölgelerde ilgili kurum ekipleri çalışma başlatırken, taşkın riskine karşı dere yatakları ve kritik noktalarda kontroller artırıldı.

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Yetkililer tarafından meydana gelen zararın belirlenmesi için hasar tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor.