Kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olacak! Meteoroloji saat verdi: Ankara dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), tarafından yapılan son değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.
"KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR" UYARISI
Yağışların Doğu Karadeniz çevresinde öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer; sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esecek rüzgar nedeniyle oluşabilecek risklere karşı tedbir alınması istendi.
Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarından itibaren yurt genelinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Meteoroloji verilerine göre yağışların; Göller Yöresi, Mersin hariç Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde son bulacağı tahmin ediliyor.
Bu kapsamda; Ankara'nın kuzey ve doğu çevreleri ile Afyonkarahisar, Amasya, Antalya'nın iç ve doğu kesimleri, Ardahan, Artvin, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Konya, Malatya, Muğla'nın iç ve doğu kesimleri, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli ve Yozgat'ta yağışlı havanın etkisini yitirmesi öngörülüyor.
Kars’ta etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini doluya bıraktı. Merkeze bağlı Bulanık köyü çevresinde yaklaşık 10 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı, bölgeyi kısa sürede beyaza bürüdü.
Kars’ta son günlerde etkili olan sağanak yağış, kent genelinde yer yer etkisini artırırken, yüksek kesimlerde ise dolu yağışı görüldü. Merkeze bağlı Bulanık köyü çevresinde aniden başlayan dolu, kısa sürede şiddetini artırdı. Yaklaşık 10 dakika boyunca aralıksız yağan dolu nedeniyle köy çevresindeki yollar, tarım arazileri ve açık alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Yaz mevsiminin ortasında meydana gelen dolu yağışı, ortaya ilginç görüntüler çıkardı.
Bulanık köyü çevresinde kısa süreli etkili olan dolu yağışının ardından yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte bölgede hayat normale dönerken, yağan dolu cep telefonu kamerasına yansıdı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde beyaza bürünen araziler, yol, oyun oynayan çocuklar ve kürekle doluyu evinin bahçesinde temizleyen vatandaş yer aldı.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 31°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevreleri ile Muğla'nın iç ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren parçalı ve yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
UŞAK °C, 29°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz (Mersin hariç) ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NİĞDE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu