Kuvvetli yağış ve fırtınaya dikkat! Meteoroloji'den 4 il için sarı kodlu uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay'ın kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Hatay'ın kıyı kesimleri ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Erzurum, Hatay, Kars ve Ardahan için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi.

İŞTE 7 TEMMUZ BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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BURSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 32°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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ADANA °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 34°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, iç ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 31°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

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BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun'un doğu kesimleri, Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.