Kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ tÃ¼m yurtta etkili olacak: SaÄŸanak geliyor! Ä°stanbul iÃ§in kritik uyarÄ±: Tarih belli oldu | Ä°ÅŸte yaÄŸÄ±ÅŸ beklenen iller

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Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re: Yurt genelinin parÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, BatÄ± ve Orta Karadeniz (Tokat hariÃ§), DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimleri ile Sakarya, Ã‡ankÄ±rÄ±, Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan Ã§evrelerinin saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ä°Ã§ Ege, Akdenizâ€™in iÃ§ kesimleri, Ä°Ã§ Anadolu, Orta Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde pus ve yer yer sis olayÄ± bekleniyor.

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarÄ±nda, yer yer Ã¼zerinde seyredeceÄŸi tahmin ediliyor. RÃ¼zgarÄ±n ise genellikle kuzeyli, gÃ¼ney ve doÄŸu kesimlerde gÃ¼neyli yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette eseceÄŸi tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan yeni haritaya gÃ¶re Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta TÃ¼rkiye geneli yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± bir havanÄ±n etkisi altÄ±na giriyor.Â

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Trakya Ã¼zerinden gelen yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± yeni sistem yurt genelinde etkisini gÃ¶stermeye baÅŸlayacak. SÄ±caklÄ±klarÄ±n dÃ¼ÅŸmesi ile birlikte salÄ± gÃ¼nÃ¼nden itibaren saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

SaÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n salÄ± gÃ¼nÃ¼ etki alanÄ±nÄ± geniÅŸleterek Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼nden itibaren yurt geneline yayÄ±lacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistemle birlikte hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n tÃ¼m ÅŸehirlerde bir kademe gerileyeceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â

Meteoroloji verilerine gÃ¶re salÄ± gÃ¼nÃ¼; Ä°stanbul, Edirne, KÄ±rklareli, TekirdaÄŸ, Kocaeli, Bursa, BalÄ±kesir, Ã‡anakkale, Ä°zmir, Manisa, AydÄ±n, MuÄŸla, Denizli, Afyonkarahisar, KÃ¼tahya, UÅŸak, EskiÅŸehir, Ankara, Ã‡ankÄ±rÄ±, Bolu, DÃ¼zce, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Amasya, Ã‡orum, KÄ±rÅŸehir, NevÅŸehir, Aksaray, NiÄŸde, Kayseri, Konya, Isparta, Burdur, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, KahramanmaraÅŸ ve Hatay Ã§evrelerinde gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ etkili olacak. AynÄ± gÃ¼n Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, AÄŸrÄ±, Van, Malatya, ElazÄ±ÄŸ, DiyarbakÄ±r, Gaziantep ve ÅžanlÄ±urfa hattÄ±nda ise havanÄ±n parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

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Ä°STANBULLULAR Ä°Ã‡Ä°N TARÄ°H VERÄ°LDÄ°

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Afet Ä°ÅŸleri Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AKOM) verilerine gÃ¶re, megakentte bugÃ¼n itibarÄ±yla poyrazdan orta, aralÄ±klarla kuvvetli (20-40 km/sa) esen rÃ¼zgarla birlikte sÄ±caklÄ±klar azalarak 20 derecenin altÄ±na gerileyecek.

AKOM'un aÃ§Ä±klamasÄ±nda, yeni haftanÄ±n baÅŸlamasÄ±yla birlikte Ä°stanbul'da hava tablosunun belirgin bir deÄŸiÅŸim gÃ¶stereceÄŸi vurgulandÄ±. Kentte 27 Ekim SalÄ± gÃ¼nÃ¼ parÃ§alÄ± bulutlu ve aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu bir havanÄ±n etkili olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en yÃ¼ksek 19, en dÃ¼ÅŸÃ¼k 14 derece civarÄ±nda seyredeceÄŸi SalÄ± gÃ¼nÃ¼ metrekareye 3 ila 5 kilogram arasÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ dÃ¼ÅŸeceÄŸi tahmin ediliyor. SaÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n 28 Ekim Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ etkisini artÄ±rarak metrekareye 10 ila 20 kilogram yaÄŸÄ±ÅŸ bÄ±rakmasÄ±, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ise 18 dereceye kadar dÃ¼ÅŸmesi bekleniyor.Â

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BÃ–LGE BÃ–LGE HAVA DURUMU

MARMARA

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Sakarya Ã§evrelerinin yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayÄ± bekleniyor.

BURSA Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

Ã‡ANAKKALE Â°C, 22Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

Ä°STANBUL Â°C, 20Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

KIRKLARELÄ° Â°C, 19Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

EGE

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Ä°Ã§ kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayÄ± bekleniyor.

AFYONKARAHÄ°SAR Â°C, 20Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

DENÄ°ZLÄ° Â°C, 24Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

Ä°ZMÄ°R Â°C, 24Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

MUÄžLA Â°C, 23Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

AKDENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Ä°Ã§ kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayÄ± bekleniyor.

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ADANA Â°C, 31Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ANTALYA Â°C, 27Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

BURDUR Â°C, 24Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

HATAY Â°C, 28Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

Ä°Ã‡ ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã‡ankÄ±rÄ± Ã§evrelerinin yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayÄ± bekleniyor.

ANKARA Â°C, 20Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

ESKÄ°ÅžEHÄ°R Â°C, 20Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

KONYA Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

NEVÅžEHÄ°R Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

BATI KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Ä°Ã§ kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayÄ± bekleniyor.

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BOLU Â°C, 19Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KASTAMONU Â°C, 17Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

SÄ°NOP Â°C, 23Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ZONGULDAK Â°C, 18Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Orta Karadeniz (Tokat hariÃ§) ile DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinin yerel olmak Ã¼zere aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

AMASYA Â°C, 23Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinde yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

RÄ°ZE Â°C, 22Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinde iÃ§ kesimleri yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

SAMSUN Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

TRABZON Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinde iÃ§ kesimleri yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DOÄžU ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan Ã§evrelerinin yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ERZURUM Â°C, 15Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KARS Â°C, 16Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

MALATYA Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

VAN Â°C, 18Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

GÃœNEYDOÄžU ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

DÄ°YARBAKIR Â°C, 24Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

GAZÄ°ANTEP Â°C, 25Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

MARDÄ°N Â°C, 23Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ÅžANLIURFA Â°C, 26Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu